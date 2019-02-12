بلدي سوق الجمعة يبدأ بصيانة عدد من المدارس الواقعة في نطاقه

قال عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف “للاقتصادية” إن مراقبة التعليم سوق الجمعة بالتعاون مع قسم المشروعات بدأت بأجراء اعمال صيانة بسيطة لعدد (5) مدارس واقعة في نطاقها فيما يقوم بعمل صيانة شاملة لمدرسة الأحرار.

وأضاف أن الصيانة البسيطة تشمل تركيب الإضاءة بالفصول ومراجعة زجاج الفصول وتغيير الهالك وأيضا التأكد من سلامة أسوار المدارس والأبواب كما يتم صيانة حمامات عدد (6) مدارس الي جانب انجاز عدد من الفصول الدراسية بمدرسة الانصار بالتعاون مع الأهالي حيث تكفل البلدي بما قيمته 75 الف دينار.

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