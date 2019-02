المتوسط:

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ انطلاق اللواء 106 المجحفل اليوم الثلاثاء، باتجاه الجنوب بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مشاهد انطلاق اللواء 106 المجحفل للتوجه إلى الجنوب الغربي للمشاركة في عملية تطهيره من العصابات الإرهابية والمعارضة التشادية.

The post انطلاق «اللواء 106» إلى منطقة الجنوب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية