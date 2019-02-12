بالتمر يشدد على مديري فرع الوسطى ضرورةَ متابعة شقّ الوفيات وعرض نتائجها بطريقة دورية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حثّ رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مديري فرع الوسطى ومكاتب إصدارها على ضرورة متابعة أعمالهم واتباع الإجراءات القانونية السليمة.. فيما يتعلق بشق الوفيات وعرض نتائجها بطريقة دورية على رئاسة المصلحة.

جاء ذلك في اجتماع أجراه رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أمس الإثنين في مدينة مصراته، ضم مديري فرع الوسطى وأمناء مكاتب الإصدار على مستوى الفرع (المنطقة الوسطى) التي تضم: “الخمس، وسوق الخميس، وزليطن، وسوق الثلاثاء، وماجر، والغويلات، ومسلاته، وغرب مصراتة وشرقها، والطوبه، وسرت”.

وناقش رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مع مديري فرع الوسطى الإشكالات التي تعاني منها مكاتب الإصدار، ووضع حلول عملية لها أبرزها: استكمال مكاتب الإصدار التي تعرضت للدمار جراء الحرب في مدينة سرت، واستكمال بعض الصيانات والتجهيزات اللازمة لمكاتب فرع الوسطى، التي تحتاج ذلك، واعداً بتخصيص هذه الإجراءات من ضمن الميزانية القادمة.

كما ضمن الاجتماع اهتماما كبيرًا بموضوع حفظ الملفات واتباع طريقة حديثة لحفظهن بعد استكمال مراجعتها.

وأكد الاجتماع على الالتزام بآليات العمل الصحيحة؛ لخدمة المواطن الليبي، والابتعاد عن التجاذبات السياسية والتمسك بوحدة المصلحة، وتوفير خدماتها لليبيين كافة.

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