خارجية المؤقتة تستنكر مذكرة الشكوى التي تقدم به مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، مذكرة الشكوى التي أرسلها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي ، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن المذكرة تضمنت ادعائه القصف الجوي الذي استهدف إحدى المهابط الواقعة في حقل الفيل، والتي طالب فيها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الأعمال بشكل فوري، مبينة أن حكومة السراج، تحاول استخدام السفارات والبعثات الليبية بالخارج والسيطرة عليها، لتمرير الادعاءات والتهم الكاذبة.

وعبرت الخارجية رفضها القاطع لهذه الادعاءات، مبينة أن القوات المسلحة تحركت بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعلان حالة الطوارئ منذ شهر إبريل 2018، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها استباب وحفظ الأمن لكافة مناطق الجنوب الليبي، وتحرير الجنوب من تواجد القوات الأجنبية من المعارضة التشادية، والقضاء على عصابات التهريب والخطف.

وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد، على أن الهدف من سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة السراج، خلق المزيد من التوتر وإجهاض كافة الجهود والمساعي الوطنية والدولية لرأب الصدع و تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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