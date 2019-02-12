السعيدي يستنكر تصريحات السفير البريطاني المتعلقة بإجراء الانتخابات

استهجن عضو مجلس النواب علي السعيدي، تصريحات سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، رغبة بلاده إجراء انتخابات برلمانية فقط، وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الابقاء على المجلس الرئاسي الحالي .

وبين السعيدي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن ليبيا دولة ذات سيادة ، لافتاً إلى أن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره، وليست بريطانيا أو أي دولة آخرى.

الجدير بالذكر، أن تصريحات السفير، جائت خلال لقائه أمس الإثنين، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي سياق أخر، قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن بسط القوات المسلحة سيطرتها التامة على كامل حقل الشرارة، تعد خطوة بالاتجاه الصحيح.

ودعا في تصريح خاص لقنا ليبيا، بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط، مع وضع البعد الإقيلمي والجغرافي في لجنة الإدارة.

هذذا وثمن السعيدي، موقف أعيان قبيلة الطوراق، الذين قدموا مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.

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