السفير البريطاني يبحث مع عدد من النواب في طبرق موضوع الانتخابات والاستفتاء على الدستور

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب الاثنين بمقر المجلس في مدينة طبرق سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر.

وعقد النواب اجتماعاً مع السفير البريطاني وذلك بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس لجنة التعليم سعد المريمي، والنائب عن الجنوب محمد تامر، والنائب عز الدين قويرب.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من المواضيع.

ونقل الموقع الرسمي لمجلس النواب عن رئيس لجنة الخارجية قوله إن الاجتماع تناول موضوع الانتخابات والاستفتاء على الدستور ورفع حضر السلاح والعقوبات المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب والهجرة غير الشرعية في الجنوب.

وتابع العقوري يقول:

“الاجتماع تناول موضوع إقامة الانتخابات من عدمها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا سيما الأمنية منها ،كذلك موضوع الاستفتاء على الدستور وهل سيلاقي ترحيب من الشعب الليبي أم لا”.

كما نوه رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بأن الاجتماع وبصفة عامة كان ايجابياً وأستمر أكثر من ساعة، وفق قوله.

