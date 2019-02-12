الرعيض: يجب دعم الاتفاق السياسي والإصلاحات الاقتصادية لاستقرار البلاد أولا ثم نفكر في الانتخابات

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، الثلاثاء، إن الحل

الآن هو دعم الاتفاق السياسي والإصلاحات الاقتصادية؛ لاستقرار البلاد أولا ثم

“إجراء انتخابات بعد عام أو عام ونصف”.

وأضاف الرعيض في تصريح للرائد، أنه لا يمكن إقامة

انتخابات دستورية أو برلمانية أو رئاسية في دولة لا يتوفر فيها الأمن وفق قوله،

مشيرا إلى أن الانتخابات وسيلة وليست غاية، وعند توفر السبل التي تقام بها نستطيع

إقامتها، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة صحيحة وسليمة.

وذكر الرعيض أن

نواب مدينة مصراتة ناقشوا خلال لقائهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلن

بوجيا”، والسفير الهولندي في ليبيا “لارس توميرس” آخر التطورات حول

الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية الأمم المتحدة والتطورات العسكرية في

الجنوب، وملف الهجرة غير القانونية.

يذكر أن رئيس

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة قال في تصريحات تلفزيونية، إن

البعثة تعمل على الحد من الاشتباكات في الجنوب؛ لتتمكن من إجراء الانتخابات.

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