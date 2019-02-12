موسى: جوار ليبيا وحوض المتوسط معني بحل الأزمة الليبية

أرجع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى انحراف مسار ثورات الربيع العربية لسوء الإدارة والفوضى الخلاقة ونشاط المتطرفين.

وجاء موقف موسى خلال ندوة ناقش خلالها ما حصل إبان الربيع العربي وما بعده مع طرح رؤيته للتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة محذرا من مستقبل حالك في حال عدم التحضير لما ستأتي به السنوات المقبلة.

وشدد موسى خلال الندوة على وجوب لعب دول جوار ليبيا العربية والإفريقية ودول حوض المتوسط دورا أكبر في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى البلاد، عادّا ما حصل من انتقال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا محاربة بالوكالة عن دول لم يسمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية