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السبسي: تونس ستنجح في استضافة القمة العربية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على سعي بلاده إلى النجاح في استضافة القمة العربية في نهاية شهر مارس المقبل.

وصرح السبسي بعيد إنهائه مشاركته في القمة الإفريقية في أديس أبابا بأن كافة الأطراف التونسية مجندة لمهمة إنجاح القمة العربية لتكون تونس العاصمة عاصمة عربية، متمنيا على التونسيين جميعا أن يكونوا بمستوى الحدث التأريخي.

وكان السبسي قد أرسل دعوات إلى رؤساء وملوك وقادة الدول العربية للمشاركة في القمة المرتقب بحثها ملفات مهمة من بينها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهو القرار الذي سيناقشه اجتماع وزراء الخارجية العرب قبيل قمة الرؤساء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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