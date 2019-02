لتجنب المواجهات العسكرية.. نواب مصراتة يُطالبون المجتمع الدولي بالضغط على حفتر

وجه نواب مدينة مصراتة طلباً للاتحاد الأوروبي بضرورة ممارسة جميع الضغوط الممكنة لتجنب اندلاع أي مواجهات عسكرية في الجنوب خاصةً وفي ليبيا عامةً.

حيث التقى نواب مصراتة الاثنين مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا وسفير المملكة الهولندية في ليبيا لارس مارس توميرس لبحث حيثيات المؤتمر الوطني الجامع وأبرز التطورات العسكرية في الجنوب الليبي.

هذا وعبّر نواب مصراته عن قلقهم من أن لا يكون المؤتمر الجامع هو خشبة الخلاص بالنسبة لليبيين.

كما أبدى النواب استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية السياسية في ليبيا من قبل الدول الأوربية مما أسفر عن زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وفي تصريح خص به «عين ليبيا» قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن الأعضاء أكدوا خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي والسفير الهولندي على ضرورة الحفاظ على ليبيا وضرورة ابتعاد البلاد عن حكم العسكر.

كما أكد الرعيض أنهم طلبوا من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب تأسيس الدولة الليبية وأكدوا خلال اللقاء بأنهم يقفون ضد جميع الحروب التي تشهدها ليبيا.

من جهة أخرى قال الرعيض في تصريحه لـ«عين ليبيا» أن المجال الاقتصادي أخذ الحيز الأكبر من اللقاءات التي عقدت مع الاتحاد الأوروبي والسفير الهولندي، حيث زارت الوفود المنطقة الحرة في المدينة وأشادوا بالأمان والأمان الذي تشهده، مؤكدين بأنهم سيشرعون في بدأ السماح لشركاتهم في العودة إلى مصراتة لممارسة مهامها وانجاز المشروعات المتوقفة.

