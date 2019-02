المتوسط:

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير التعليم عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها مصلحة الآثار بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم بمقر متحف ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ” أن فعاليات هذا الملتقى الذي ساهم في المحافظة على الآثار الليبية، و حرص على حماية تراثنا التاريخي والحفاظ على ذاكرة شعبنا التاريخية، وذلك بما يعزز القيم الوطنية ويرسخ الانتماء لهذا الوطن”.

و أصدر السراج قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة خبراء ليبيين لإعداد التقارير اللازمة والتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ،وذلك لرفع المواقع الأثرية الليبية من قائمة الحظر

ودعا السراج القائمين على قطاع الآثار والجهات المعنية الأخرى إلى أن يضعوا ضمن أولويتهم العمل على خلق ثقافة واعية لدى المواطن وذلك نظراً للأهمية البالغة لهذا المواقع.

The post “السراج” يشارك في ورشة “حفظ الممتلكات التراثية بقائمة التراث العالمي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية