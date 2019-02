المتوسط:

ألقت كتيبة 210 مشاة التابعة للجيش الليبي القبض على القيادي لدى مجلس شوري درنة المنحل حافظ الضبع الملقب بـ” أبو أيوب” .

وأعلن الجيش الليبي سيطرته على درنة وتطهير المدينة من التنظيمات التكفيرية والعصابات الإجرامية التي كانت تنشر في نواحي المدينة.

The post كتيبة 210 مشاة تلقى القبض على قيادي في ” شوري درنة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية