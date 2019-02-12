الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول اختطاف 3 مواطنين في ليبيا

ونسب بيان صادر عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، والذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، ردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم عن حادثة اختطاف 3 مواطنين أردنيين في ليبيا بأن “الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر اب من العام الماضي”.

وتابع القضاة شارحا “أن زوجة أحد المفقودين تقدمت ببلاغ الى مركز عمليات الوزارة بتاريخ 23 أغسطس/آب 2018 بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه، وأجرت الوزارة منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجانب الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص”. وكذلك أنه “تم طرح القضية أيضا أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج للمملكة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

وأضاف أن “المعلومات التي تمكنت الوزارة التوصل إليها هي أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية (طرابلس) منطقة تاجوراء، وأن القضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وأن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وانه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب”.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن عضو مجلس النواب الأردني، صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، قوله إن هناك 3 مواطنين أردنيين تم اختطافهم في طرابلس ليبيا. ووجهه العرموطي سؤالا لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن علم الوزارة بالحادثة، مضيفا أن المواطنين هو فادي عفارة وعلي الزعبي ورامي الشويات، كانا يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، وطالب العرموطي عن دعوة السفير الليبي في الأردن للتباحث حول مسألة الإفراج عن المختطفين.