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العنوان : بيكر نفى لحفتر تحريض بلاده على الجيش فى مجلس الأمن بعد رسالة السراج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى، اليوم الثلاثاء، وفد بريطاني من وزارتي الخارجية والدفاع، برئاسة السفير، فرانك بيكر، زيارة قصيرة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة، حيث التقى الوفد مع القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأكد الوفد، خلال الزيارة، وقوف بريطانيا مع القوات المسلحة في عملياتها لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب وذلك وفقاً لما نقلته عنه صحيفة العنوان الليبية فى بنغازي  .

ونفى الوفد برئاسة بيكر، قيام بلاده بأي تحريض ضد القوات المسلحة أمام مجلس الأمن الدولي فى إشارة لما تم تداوله بعد شكوى الرئاسي بالخصوص ، مؤكدا أن عمليات الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة مماثلة أجراها بيكر إلى طبرق وتقابل خلالها مع عدد من أعضاء مجلس النواب وتباحث معهم فيها على مستجدات الاوضاع والعملية السياسية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الرجال لا يتوجهون لامريكا لكي يكسبوا ود امريكا و وودها و دعمها. فقط التيوس الجبناء زي المشري و باشاغا هم من يلهثون وراء اسيادهم. انها دولة الحقراء فعلا.

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