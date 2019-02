المتوسط:

أعلن الجيش الليبي ، ” إن اللواء المجحفل 106 أرسل تعزيزاته باتجاه الجنوب للمشاركة في عملية تطهيره بناءً على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة”.

وكان الجيش الليبي قد قبض على القيادي في مجلس شوري درنة المنحل حافظ الضبع الملقب بـ” أبو أيوب”.

