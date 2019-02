“بيكر “يناقش سبل تمكين الشركات البريطانية من العمل في بنغازي

المتوسط:

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الثلاثاء ، مع السفير البريطاني لدي ليبيا فرانك بيكر.

وناقش اللقاء سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والأعمار في مدينة بنغازي ، و آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة والمجتمع المدني ،وتقديم الدعم للقطاعات الخدمية في المدينة وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العمل على دعم القطاع الخاص ،وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة و تمكين الشركات البريطانية من العمل في مدينة بنغازي وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الوضع الأمني.

وأكد السفير البريطاني ، دور المملكة الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي أستهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة .

