رئيس بلدية بنغازي وسفير بريطانيا لدى ليبيا يبحثان إعمار المدينة

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، والسفير البريطاني لدي ليبيا، فرانك بيكر، سُبل دعم الاستقرار، وتقديم الخدمات والإعمار، في مدينة بنغازي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر بلدية بنغازي، آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة، والمجتمع المدني.

وتناول اللقاء دعم القطاعات الخدمية في المدينة، لا سيما قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب، والعمل على دعم القطاع الخاص، وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتمكين الشركات البريطانية من العمل في المدينة.

وأشار السفيبر البريطاني إلى دور المملكة المتحدة الداعم، من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا، الذي استهدف تنفيذ عدد من المشاريع، وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة.

من جانبه استعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية، خطة البلدية خلال المرحلة القادمة، وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية.

وأكد بوجواري على أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة، ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، معربا عن أمله في وجود الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريبا.

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