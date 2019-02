المتوسط:

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط عن تفاصيل زيارة السفير الإيطالي الجديد جوزيبي بوتشيني غاريمالدي إلى مدينة مصراتة ، اليوم الثلاثاء.

وأكد قزيط ، خلال تصريحات لـ” المتوسط”، ” إن السفير الإيطالي التقى نواب المدينة ومجلسها البلدي ، وناقش اللقاء تقييم الحالة السياسية وكيفية الدفع بمسارات التوافق والسلم الأهلي، و الدفع بعملية التبادل التجاري والشركة الاقتصادية”.

وأكمل قزيط، ” إن اللقاء ناقش كيفية تيسير عودة الشركات الايطالية المرتبطة بعقود عمل في ليبيا ، خصوصا تلك التي لها شريك محلي خصوصا في قطاع البنية التحتية”.

وأضاف قزيط ،” إن السفير الإيطالي أكد فتح باب السفارة الايطالية للتواصل وتذليل أي صعوبات تواجه تطوير العلاقة بين ايطاليا و ليبيا ومدينة مصراتة، وفي ختام اللقاء وجه السفير دعوة لوفد من مدينة مصراتة لزيارة ايطالي في مارس القادم واللقاء مع وزير الخارجية ميلانيزي في روما”.

The post “قزيط” يكشف تفاصيل زيارة السفير الإيطالي لمدينة مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية