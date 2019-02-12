تطهير درنة بالكامل… 46 شخص تابعين للجماعات المتطرفة يسلمون أنفسهم

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء أنه تم تطهير مدينة درنة بالكامل و تم تسليم عدد من الأسرى التابعين للجماعات الإرهابية في المدينة إلى غرفه العمليات.

وأكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن 46 بين مقاتلين وجرحى ونساء وأطفال تابعين للجماعات المتطرفة قاموا بتسليم أنفسهم تباعا وبشكل نهائي إلى الكتيبة 210 مشاة وباقي الوحدات العسكريه التابعه للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف المصدر أن عملية التسليم تمت بحضور الهلال الأحمر – درنة بعد محاصرتهم في طابق أرضي “بادروم” في منزل في حي المدينة القديمة وسط مدينة درنة.

وأشار المصدر إلى أنه من بين من سلموا أنفسهم القيادي لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل حافظ مفتاح الضبع الحصادي والمكني “أبو أيوب”مؤكدًا العثور على جثة القيادي والناطق السابق لدى مجلس شورى درنة محمد إدريس طاهر المنصوري الشهير “ديسكا” في منزل في حي المدينه القديمة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة والمؤيدة للجماعات الإرهابية نعت قادة ما أسمته بقوة حماية درنة، وهم محمد المنصوري، محمد دنقو، محمد الخرم، محمد الطشاني، عبدالعزيز الجيباني، عدنان الشاعري.

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