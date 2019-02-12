ورشة حول عمل اللجان الفرعية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات للمجالس البلدية

عقدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ورشة عمل حول آلية عمل اللجان الفرعية.

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للجنة، استهدفت الورشة التي عقدت اليوم 16 بلدية من أصل 56، شملت كل من ( وادي عتبة /اوباري/ بنت بية /الخمس /زوارة /زلطن / رقدالين /باطن الجبل /القلعة / الريايينة /الحرابة/ نالوت / وازن /غدامس /الغريفة ).

وتمحورت الورشة، حول عمل اللجان الفرعية فيما تعلق بإجراء العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، من حيث التغطية الإعلامية والتوعية والتثقيف، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية واللوجستية.

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