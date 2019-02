منظمة حقوقية إيطالية : روما  تبلغ حرس السواحل الليبي عن قوارب الهجرة

المتوسط:

وجهت منظمة حقوقية إنسانية إيطاليا أصبع الاتهام نحو إيطاليا، بأنها تبلغ حرس السواحل الليبي عن قوارب الهجرة في البحر المتوسط.

وقال مشروع (ألارم فون) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية ، ” لقد فقدنا الاتصال بقارب كان يهيم في عرض البحر وعلى متنه أكثر من مائة مهاجر، ولم نعد قادرين على الوصول إلى الأشخاص الذين يحملهم”، وقد “تملصت السلطات الإيطالية مرة أخرى من المسؤولية كاملة وأبلغت خفر السواحل الليبي بشأن هؤلاء”.

ويتابع المشروع الإنساني نشر آخر المستجدات حول قضية الـ150 مهاجراً، الذين يواجهون صعوبات على متن قارب قبالة سواحل ليبيا، على منصة (تويتر)، واختتم بالقول “نخشى أن يُعاد هؤلاء الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال الرهيبة في ليبيا”.

