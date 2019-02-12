إدارة الخطوط الأفريقية الجديدة تستلم مهامها

أقامت الخطوط الجوية الافريقية صباح أمس الاثنين بمبنى الإدارة الرئيسي بمدينة طرابلس مراسم التسليم والاستلام لإدارة مجلس شركة الخطوط الجوية الافريقية المشكل حديثاً كما شملت المراسم استلام وتسليم هيئة المراقبة وذلك بموجي القرارين رقم(02) و(04) المؤرخين في 06 فبراير 2019 و الصادرين من الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة التي تنضوي تحتها شركة الخطوط الافريقية.

هذا وقد تمت المراسم بحضور لفيف من مدراء الادارات و المكاتب بالشركة في أجواء سادها الود والوئام.

وتأمل الشركة بتعيين الادارة الجديد ان تكون قد انطوت صفحة الانقسام الذي عصفت بالشركة الفترات الاخيرة.

وعلى هامش المراسم عقد المجلس الادارة جلسته الأولى ناقش فيها الاستراتيجيات والقرارات المزمع إتخاذها حيال المختنقات التي تواجه الشركة.

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