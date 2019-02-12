سفير بريطانيا يبحث مع عميد بنغازي آلية تمكين الشركات البريطانية من العمل في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري صباح اليوم الثلاثاء السفير البريطاني لدي ليبيا فرانك بيكر .

وناقش الطرفين خلال اللقاء سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والأعمار في مدينة بنغازي .

واستعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية خطة البلدية خلال المرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية وأنه يأمل في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريبًا .

ومن جهته، أعرب “بيكر” عن سعادته بتواجده في مدينة بنغازي، وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة والمجتمع المدني .

وقدم السفير رؤيته لدعم القطاعات الخدمية في المدينة وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب، والعمل على دعم القطاع الخاص، وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتمكين الشركات البريطانية من العمل في مدينة بنغازي وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الوضع الأمني .

وأشار “بيكر” إلى دور المملكة الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي استهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة .

وقد حضر اللقاء مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي ناصر الطواح ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي .

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