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أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء‎

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لازال الاستقرار  سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما  يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء 12  – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =  4.360 دينار ليبي

 1 يورو =  4.920 دينار ليبي 

جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي

دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( بن قردان )     

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء فتعتبر  مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي : 

الدولار الامريكي = 1.3932 دينار ليبي

اليورو :  1.5717دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 1.7924 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 1.3872 دينار ليبي

100 ين ياباني =  1.26 دينار ليبي 

الريال السعودي =  0.3715 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3793 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 0.4551 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1459 دينار ليبي 

الليرة التركي = 0.2641 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.2055 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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