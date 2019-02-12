أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء 12 – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.360 دينار ليبي

1 يورو = 4.920 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3932 دينار ليبي

اليورو : 1.5717دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7924 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3872 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.26 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3715 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3793 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4551 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1459 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2641 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2055 دينار ليبي

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