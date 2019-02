رئيس البرلمان يطالب ” صنع الله” برفع حالة القوة القاهرة عن ” الشرارة “

المتوسط:

طالب رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “، اليوم الثلاثاء ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه بشكل كامل وزوال حالة القوة القاهرة عن الحقل.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بالخصوص وتحميله مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بفرض القوة القاهرة عليه.

