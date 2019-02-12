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الناظوري: “كنّه” لا يُمثّل أي تهديد للجيش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري إن آمر منطقة سبها العسكرية التابع للرئاسي لا يمثل أي تهديد لعمل الجيش في الجنوب.

الناظوري وصف “كنّه” في معرض حديثه لشبكة رويترز أنه غير قادر على قيادة أي قوة ولا يمثل أي تهديد، خصوصا أنه عسكري ولن يصطدم مع قوات الجيش.

وأكد الناظوري على دخول القوات المسلحة لحقل الشرارة دون قتال، وأن الجيش يسعى إلى تسليم حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، على حد تعبيره.

وبسطت قوات الجيش الوطني سيطرتها على حقل الشرارة النفطي، أمس الإثنين، دون قتال، وأمّنت كامل المنطقة المُحيطة به.

وصرّح آمر الكتيبة 42 مشاة علي الحسيني لـ218: “قواتنا دخلت سلمياً لحقل الشرارة دون أي اشتباكات، والمجموعة التي كانت في الحقل انسحبت منه باتفاق حقناً للدماء”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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