الناظوري: “كنّه” لا يُمثّل أي تهديد للجيش

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري إن آمر منطقة سبها العسكرية التابع للرئاسي لا يمثل أي تهديد لعمل الجيش في الجنوب.

الناظوري وصف “كنّه” في معرض حديثه لشبكة رويترز أنه غير قادر على قيادة أي قوة ولا يمثل أي تهديد، خصوصا أنه عسكري ولن يصطدم مع قوات الجيش.

وأكد الناظوري على دخول القوات المسلحة لحقل الشرارة دون قتال، وأن الجيش يسعى إلى تسليم حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، على حد تعبيره.

وبسطت قوات الجيش الوطني سيطرتها على حقل الشرارة النفطي، أمس الإثنين، دون قتال، وأمّنت كامل المنطقة المُحيطة به.

وصرّح آمر الكتيبة 42 مشاة علي الحسيني لـ218: “قواتنا دخلت سلمياً لحقل الشرارة دون أي اشتباكات، والمجموعة التي كانت في الحقل انسحبت منه باتفاق حقناً للدماء”.

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