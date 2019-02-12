درنبه يطالب غسان سلامة بالرحيل من ليبيا

اتهم عضو الحراك الشعبي في ليبيا عبدالمنعم درنبه، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها “غير محايدة وتنحاز لتيار دون الآخر“.

وطالب درنبه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، رئيس البعثة الأممية غسان سلامة بالرحيل فورا لأنه لم يقدم شيئا لليبيين، قائلا” غسان سلامة أصبح خصماً يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا“.

وأكد درنبه، أن المبعوث الأممي تحول إلى معارض وأصبح جزءاً من الأزمة الليبية، مضيفا أن المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة فشل في التوصل لحل ينهي أزمة الشعب الليبي، ولم يضف جديدا في الملف الليبي منذ توليه رئاسة بعثة الدعم الأممية وحتي اليوم.

وأوضح درنبه أن خارطة الطريق لحل الأزمة تبدأ من إعلان جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة وهذا ما أخفق فيه سلامة الذي يلمح لتأجيل الانتخابات مرارا، مؤكدا أن معاناة الليبيين تتفاقم بسبب وجود غسان سلامة علي رأس البعثة الأممية الذي يحاول إحياء المؤتمر الجامع والذي لم يعد له معنى الآن، معتبرا أن “سلامة أصبح جزءا من أزمة ليبيا وليس جزءا من الحل وعليه الرحيل فورا لأنه لم يقدم شيئا لليبيين“.

وأشار درنبه إلى أن بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة ما زالت تحاول تمديد وضع اللادولة باقتراحات ساذجة أثبتت التجربة أنها ليست لها جدوى لأن مشكلة ليبيا أمنية وليس كما تم تسويقه بأنها مشكلة سياسية، قائلا “البعثة الأممية فقدت مصداقيتها في الشارع الليبي ولم يعد هناك أحد يؤمن بكونها ستقدم جديدا لذلك علي رئيسها أن يحزم امتعته ويرحل”.

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