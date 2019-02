” داخلية الوفاق” تناقش  سير العمل بمراكز الإيواء

المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني ،اليوم الثلاثاء ، اجتماعا بمدراء مراكز الإيواء ورؤساء أقسام التحري بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وناقش اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل مراكز الإيواء وأقسام التحري بالجهاز, وإيجاد الحلول الناجعة لحلحتها لإنجاح سير العمل داخل جهاز الهجرة غير الشرعية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المشاكل التي تواجه منتسبي الجهاز من توفير الاحتياجات اللازمة للعمل, وتسوية أوضاعهم المالية لأداء المهام المنوطة بهم بالشكل الصحيح.

