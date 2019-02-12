الطوارق لـ صنع الله: لا عذّر لكم اليوم

أوباري-العنوان

ناشد المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي واستئناف الإنتاج وعودة العاملين، محمّلا، رئيس المؤسسة، مصطفى صنع، مسؤولية التأخير، وذلك في إشارة إلى أن الأعذار قد انتهت بعد تسلم القوات المسلحة مسألة تأمين الحقل.

وقال المجلس،” إن هذا الحقل له أهمية كبرى للاقتصاد الليبي وقوت الليبيين، والقوات المسلحة هي نفس الجهة المشرفة على تأمين كافة الحقول في شرق البلاد بكل مهنية واقتدار”.

وحمّل المجلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، أي خسائر أخرى تنتج عن التأخير في استئناف الإنتاج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في 18 ديسمبر 2018 حالة “القوة القاهرة” في حقل الشرارة النفطي، بسبب سيطرة مجموعة مسلحة عليه.

وينتج حقل الشرارة نحو 315 ألف برميل يوميا، وهو يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية