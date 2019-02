تفاصيل اجتماع ” السراج ” مع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي

المتوسط:

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رئيس مجلس الأمناء، مع أعضاء المجلس الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، و فرج بو مطاري وزير المالية، و علي العيساوي وزير الاقتصاد.

وقرر رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة تتولى تقييم وضع الصندوق وأداء الشركات التابعة له.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الوضع الإداري والفني، وقرر مجلس الأمناء في نهاية الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وبما يكفل القيام بمهامه على أكمل وجه.

