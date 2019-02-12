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الرعيض لـ«عين ليبيا»: السفير الإيطالي زار مصراتة وناقشنا معه موعد الانتخابات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

لقاء النواب مع السفير الإيطالي جاء للتأكيد على ضرورة اهتمام إيطاليا بجميع الأطراف في ليبيا. [إنترنت]

زار السفير الإيطالي الجديد في ليبيا جوزيبي بوتشينو مدينة مصراتة اليوم الثلاثاء والتقى مع عدد من نوابها.

حيث أكد عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أنهم طالبو الدبلوماسية الإيطالية بالوقوف إلى جانب مصراتة وليبيا وليس العكس.

كم قال الرعيض في تصريح خص به «عين ليبيا» أن لقاء النواب مع السفير الإيطالي جاء للتأكيد على ضرورة اهتمام إيطاليا بجميع الأطراف في ليبيا.

وبحسب تصريح الرعيض لـ«عين ليبيا» فإن موضوع الانتخابات كان على طاولة نقاشهم مع بوتشينو حيث أكدوا ضرورة الخروج بصيغة توافقية تضمن قبول جميع الأطراف الليبية بمخراجات الانتخابات القادمة قبل الشروع بها.

يُذكر أن سفير الاتحاد الأوروبي والسفير الهولندي قد زارا مدينة مصراتة أمس الاثنين واجتمعا بعدد من نوابها وأعضاء مجلسها البلدي.

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تعليق

  • يا تيس يا فرخ اليهوديه. من تكون مصراته حتي. تناقش مع سفير المخابرات البريطاني عملية الانتخابات ؟؟؟ انتوا يا فية اليهود باذن الله سترحلوا امام زحف الحيش العربي الليبي لانكم اوغاذ و خونه لا كرامه و لا شرف لذيكم يا فية اليهود

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