عميد سرت يناقش المشاكل التي تواجه ميناء المدينة التجاري

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع عضو المجلس البلدي ومسئول ملف البنية التحتية غيث عبد الله.

وناقش اجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه ميناء سرت التجاري وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى حصر المواطنين الذين تتواجد أراضيهم داخل حدود الميناء للتأكد من مستنداتهم وإحالتهم للجنة التعويضات.

حضر الاجتماع مدير عام ميناء سرت المهندس محمد السيوي ورئيس مجلس الحكماء سرت مفتاح مرزوق .

