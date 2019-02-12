مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية بميناء الخمس يهدد بالأقفال

هدد مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية بميناء الخمس بالأقفال في حال استمرار التعدي علي عمله.

وقال مصدر بالميناء للاقتصادية إن هنالك إفراجات جمركية لعدد من الحاويات التي تحمل مواد غذائية بدون القيام بفحص تلك المواد وأضاف هناك تزور في نوعيات المواد ووصفها كأن نري إفراجات جمركي لمادة نوع مشروب غذائي وهي في واقع الأمر مشروبات روحية.

وطالب الجهات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفاسدين الذين يقومون بإدخال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

يذكر بأن هيئة الرقابة علي الأغذية والأدوية قامت بالأقفال مكتبها في ميناء الخمس التجاري أكتوبر الماضي فيما تم إعادة افتتاحه في شهر نوفمبر بعد تدخلات ووعود من جانب المجلس الرئاسي.

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