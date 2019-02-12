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قدور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا بالاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قدم حافظ قدور الثلاثاء أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك؛ سفيرا لليبيا في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن سعادته بتعيين ليبيا سفيرا لها في الاتحاد الاوروبي؛ مبديا استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

من جانبه عبر قدور عن امتنانه للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا آملا أن يجري العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • فرخ حرام. متسلق عاش في ايطاليا بعد ثورة الفاتح بقصد الدراسه فشل و قعد قواد العاهرات الايطاليات و اسالوا حتي شلقم اكبر تيس و خانب و عميل مزدوج لصالح الامن الايطالي. كلب لايشرف حتي جنزور اللي هو منها و لكن طالما سفير للسراج و سياله فهو من نفس الطينه

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