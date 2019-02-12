قدور يقدم أوراق اعتماده سفيرا لليبيا بالاتحاد الأوروبي

قدم حافظ قدور الثلاثاء أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك؛ سفيرا لليبيا في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن سعادته بتعيين ليبيا سفيرا لها في الاتحاد الاوروبي؛ مبديا استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

من جانبه عبر قدور عن امتنانه للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا آملا أن يجري العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

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