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الفقيه: نواب مصراتة عبروا للأوروبيين عن رفضهم لتحركات حفتر في الجنوب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال عضو مجلس النواب المقاطع سليمان الفقيه اليوم الثلاثاء إنهم أوضحوا للاتحاد الأوروبي أن ما وصفها بـ” تحركات حفتر الاخيرة ” (عمليات الجيش العسكرية ضد مسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية) قد تعقد وضع الجنوب وتدفع باتجاه مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا حسب زعمه.

الفقيه أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” على أنه بالرغم من تردي الأوضاع في الجنوب وإهماله من الحكومات المتعاقبة إلا أن ذلك لايجب أن يدفع باتجاه عملية عسكرية مشابهة لما جرى في الشرق مما وصفها بـ” حرب عبثية وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتدمير البنية التحتية” في إشارة منه إلى حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الارهابية وتنظيم داعش وحلفائه في مدينتي بنغازي ودرنة.

وجاءت تصريحات الفقيه في اجتماع جمع عدداً من نواب مصراتة مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا والسفير الهولندي لارس توميرس أمس الاثنين بمصراتة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المعنى حسب “الفقيه” اتركوا العصابات التشادية تجول في جنوب ليبيا وتخربها ويمكن استعمالها في الشمال عند الحاجة كما حدث عند الهجومات على مواني النفط او لدعم عصابات ارهابية في المدن الليبية.

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  • انبح يا تيس يا فاسد يا جبان. و الله هاذي المره لا قطر و لا تركيا و لا اوروبا تقدر تحميكم من غضب الليبيين. و من زحف الجيش العربي الليبي لتحرير الغرب الليبي و سيدك حفتر جايك جايك ورينا وين تبي تهرب يا خسيس يللي ماعنك شرف يا تيس

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  • انت والرعيض عار علي مدينة عريقة مجاهدة مثل مدينة مصراته التي نعرف ان فيها رجالا لاهم لهم الا استقرار الوطن اما انت فهمك المال والمال والمال فقط ولا يهم ان انتهك التشاديين كرامة الوطن وعاثوا فيه فسادا المهم حفتر لا التشاديين نعم # تحشموا علي وجوهكم ان كان عندكم وجوه

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