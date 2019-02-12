الفقيه: نواب مصراتة عبروا للأوروبيين عن رفضهم لتحركات حفتر في الجنوب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع سليمان الفقيه اليوم الثلاثاء إنهم أوضحوا للاتحاد الأوروبي أن ما وصفها بـ” تحركات حفتر الاخيرة ” (عمليات الجيش العسكرية ضد مسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية) قد تعقد وضع الجنوب وتدفع باتجاه مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا حسب زعمه.

الفقيه أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” على أنه بالرغم من تردي الأوضاع في الجنوب وإهماله من الحكومات المتعاقبة إلا أن ذلك لايجب أن يدفع باتجاه عملية عسكرية مشابهة لما جرى في الشرق مما وصفها بـ” حرب عبثية وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتدمير البنية التحتية” في إشارة منه إلى حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الارهابية وتنظيم داعش وحلفائه في مدينتي بنغازي ودرنة.

وجاءت تصريحات الفقيه في اجتماع جمع عدداً من نواب مصراتة مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا والسفير الهولندي لارس توميرس أمس الاثنين بمصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية