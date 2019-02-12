كارافيلي أجرى الإثنين زيارة قصيرة غير معلنة للعاصمة طرابلس

وصل صباح أمس الإثنين وفد رفيع المستوى من جهاز المخابرات الإيطالية الخارجية على متن طائرة خاصة فى زيارة غير معلنة إلى العاصمة طرابلس تمت بدعوة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

وأكد مصدر مخابراتي ليبي مسؤول فى حديث لـ المرصد مفضلاً عدم إعلان هويته بأن الوفد كان برئاسة نائب رئيس المخابرات الإيطالية الخارجية ” جيوفاني كارافيلي ” وقد توجه للقاء مسؤولين بالمجلس الرئاسي يُرجح بأن رئيس الرئاسي فائز السراج كان من يينهم .

وأضاف بأن زيارة الوفد الإيطالي إلى طرابلس قادماً من روما كانت قصيرة ومقتضبة حيث وصل إلى مطار معيتيقة على تمام الساعة 9 صباحاً وغادر بعد إجتماعاته على تمام الساعة 2 ظهراً وكان يضم عدداً من مسؤولي الجهاز الإيطالي إضافة لـ ” كارافيلي ” .

وأشار المسؤول إلى عدم معرفته فحوى الإجتماعات أو أسباب هذه الزيارة السريعة والقصيرة ، غير أنها تأتي فى ظل أوضاع متوترة فى الجنوب وتدهور العلاقات مع روما وباريس حيث نشطت الأخيرة خلال الاسابيع الماضية فى شمال تشاد لجانب الحكومة التشادية فى التصدي لفلول المعارضة الفارة من ليبيا .

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