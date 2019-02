” الناظوري” : ” كنه ” لا يمثل تهديدا لأنه غير قادرة على قيادة أي قوة

المتوسط:

أكد اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات الجيش الليبي ، ” أنه يتم إجراء محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على حقل الشرارة النفطي أكبر حقول النفط في البلاد سلميا وتسليمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأضاف الناظوري ، خلال تصريحات له مع وكالة رويترز ، ” نجري مفاوضات الآن مع الحرس و لا يمكن نصطدم مع بعض”.

و قال الناظوري ، ” إن قواته ستسلم السيطرة على حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس بمجرد أن تسيطر عليه كما فعلت مع الموانئ النفطية في وسط ليبيا العام الماضي بعد طرد جماعة مسلحة هناك”.

وأضاف الناظوري ، ” إن الطائرة كانت في الحقيقة تنقل قياديا من العاصمة، يدعي علي كنه، لقيادة قوات في الجنوب، لكن كنه لا يمثل تهديدا لأنه غير قادر على قيادة قوة”.

وأوضح الناظوري، أن الجيش لا تعتزم التحرك صوب حقل الفيل لأنه يعمل دون مشكلات أمنية، و أي حقل الآن يشتغل ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط ويضخوا منه مش هنعتدي عليه، نحن نتوجه للأماكن اللي بيتم تهديدها من قبل عصابات خارجية”.

