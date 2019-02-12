بعد أخبار ليبيا 24 “بوزريقة” يتواصل مع السّفيرالبريطاني ليعرض حكايته مع الملكة إليزابيث 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد أن نشرت وكالة أخبار( ليبيا 24) قصّة سائقٍ من مدينة طبرق، يبلغ من العمر 93 عاماً، في سبق صحفي روائي، وتفاصيل علاقته بالملكة إليزابيث بعد مرور 65 عاماً،وذلك حينما كلف ــ أبان الحكم الملكي ــ رفقة عدد من السائقين بنقل أثاث ومقتنيات الملكة إليزابيث، من مطار طبرق ” قاعدة العدم الإنجليزية ” إلى اليخت الملكي، الراسي على ميناء طبرق.

انتشرت قصة السائق “محمد بوزريقة” مرفقة بكل الصور التي تتحدث عن هذه الحكاية، عبر صفحات التّواصل الاجتماعي، بعد نشرها على موقع أخبار( ليبيا 24) والتي لاقت رواجاً كبيراً.

لم يتوقف “بوزريقة” ولم يخفِ أمنيته، لزيارة المملكة البريطانية، وزيارة الملكة إليزابيث .

وعند زيارة السّفير البريطاني لمدينة طبرق، حضر السائق “محمد بوزريقة” محملاً بهذا التاريخ، وبرفقته الصور التي تتحدث، وتؤكد قصته التي مرعليها أكثر من 60 عاماً.

وبعد اطلاع السفير”فرانك بيكر” والوفد المرافق له على هذه الصور، بدت عليه ملامح الإعجاب، ووعده بأن تصل رسالته إلى الملكة إليزابيث، وذلك لتحقيق أمنيته، وهي زيارة الملكة في بريطانيا عند أقرب فرصة .

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