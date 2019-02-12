السراج وحرمه يشاركان في فعاليات ورشة عمل بعنوان “حفظ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية”

ليبيا – بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحرمه نادية رفعت أقيمت اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول حالة حفظ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي ( لبدة الكبرى ، صبراتة ، شحات ، مواقع الفن الصخريّ في تادرارات أكاكوس ، مدينة غدامس القديمة).

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كما حضر ورشة العمل بحسب المكتب الإعلامي التابع لهيئة الرقابة الإدارية وزير التعليم ورئيس مصلحة الآثار و عدد من المدعوين من مختلف قطاعات الدولة العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتم طرح العديد من الآراء و الموضوعات التي تخص الممتلكات التراثية للمواقع الليبية واستعرضت مصلحة الآثار عروض مرئية منها التعريف بالمواقع الليبية المسجلة و الأسباب التي أدت إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر و العمل على وضع سياسة تهدف إلى حمايتها والحفاظ عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية