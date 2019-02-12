 إبرام اتّفاقية تعاون بين التعليم والقابضة للاتصالات لإطلاق برنامج التّعليم التفاعلي والإلكتروني

أخبار ليبيا 24 – خاصّ
عقد بمقرّ الشّركة اللّيبية للبريد والاتصالات القابضة، اجتماع أمس الإثنين، تقابلي بين وزارة التعليم والشركة القابضة للاتصالات .
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على التعاون بين الشركة القابضة للاتصالات ووزارة التعليم من خلال تقديم خدمة الإنترنت في المدارس؛ للمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة للمراحل التعليمية المختلفة .
وتهدف هذه الاتّفاقية إلى إطلاق برنامج التّعليم التفاعلي، من خلال استخدام الموارد التّعليمية المتطورة، وتوفير المناهج التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة .
وضمّ الاجتماع كلا من وزير التّعليم “عثمان عبد الجليل”، ووكيل وزارة التعليم “عادل جمعة”، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب”، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار “عبد الخالق بن عاشور”، وعدد من مديري الإدارات بالشركة القابضة.
أضف تعليقـك