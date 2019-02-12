بلدية طبرق: بريطانيا تأوي عناصر تنظيم الاخوان الارهابي وعليها تسليمهم للسلطات الليبية

ليبيا – وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اليوم الثلاثاء تحذيراً شديد اللهجة للسلطات البريطانية متهماً إياها بإيواء عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ودعمها لهم وعدم اتخاذ أي موقف واضح تجاهها على الرغم مما فعلته في ليبيا ودول عربية أخرى.

رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بو الخطابية أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أنه طالب بيكر بأن تتعامل بلاده مع قيادات الإخوان القاطنة في مدينة مانشستر مثل الإرهابي عبد الحكيم بالحاج وغيرهم ، داعياً إلى ضرورة تسليمهم للسلطات الليبية في أسرع وقت ممكن.

هذا وقد بحث رئيس المجلس التسييري بوالخطابية أمس الإثنين مع السفير البريطاني فرانك بيكر والفريق المرافق له أوجه التعاون لتقديم الخدمات لصالح بلدية طبرق في الصحة والتعليم وغيرها.

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