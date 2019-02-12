رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل السفير البريطاني

ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الثلاثاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والأعمار بالمدينة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة والمجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاعات الخدمية في المدينة وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب.

وتناول اللقاء آلية العمل على دعم القطاع الخاص وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة وتمكين الشركات البريطانية من العمل في مدينة بنغازي وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الوضع الأمني.

ومن جهته،أشار السفير إلى دور المملكة الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي إستهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة .

واستعرض بوجواري خطة البلدية خلال المرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية،مؤكداً على أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية،معرباً عن أمله في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريباًً .

هذا وحضر اللقاء كل من مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي ناصر الطواح ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية