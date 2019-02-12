إرهابي من شورى درنة بقبضة الكتيبة 210 مُشاة

ألقت الكتيبة 210 مُشاة القبض على القيادي لدى مجلس شورى درنة المنحل حافظ الضبع الملقب بـ”أبو أيوب”.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الكتيبة 210 مشاة التابعة للجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، استلامها لـ46 شخصا من مقاتلين لمجلس شورى درنة المنحل ونساء وأطفال كانوا بمحور المدينة القديمة.

وبحسب ما كشفه مصدر لـ218، فقد تم استلام مُقاتلي شورى درنة المُنحل بوساطة من قبل الهلال الأحمر درنة.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور 3 أيام فقط من إعلان الجيش الوطني تحرير كامل المدينة من الجماعات الإرهابية بعد سيطرة قواته على آخر معاقله بالمدينة القديمة.

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