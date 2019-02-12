تعزيزات عسكرية جديدة إلى الجنوب الغربي

بنغازي-العنوان

أرسل اللواء المجحفل 106 قافلة عسكرية في إطار تعزيز القوات المسلحة بالجنوب الغربي للمشاركة في عملية تطهيره.

وأطلقت القوات المسلحة مطلع العام الحالي عملية عسكرية لتطهير الجنوب الغربي من الجماعات المتطرفة والعصابات الإجرامية والمعارضة التشادية المتمردة.

مشاهد توثق لحظات انطلاق اللواء 106 المجحفل باتجاه الجنوب للمشاركة في عملية تطهيره بناء على تعليمات #القائد_العام.#قليل_من_كثير..#شعبة_الاعلام_الحربى Posted by ‎تراغنtv‎ on Tuesday, February 12, 2019

وتمثلت التعزيزات، التي انطلقت من بنغازي، في سيارات دفع رباعي محملة بمدافع ورشاشات وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة، إضافة إلى ناقلات جنود مدرعة.

ونجحت القوات المسلحة منذ إطلاق العملية في تحقيق مكاسب كبيرة، حيث تمكنت خلال المدة الماضية من بسط السيطرة على سبها والمناطق المحيطة بها.

كما تمكنت، يوم أمس الإثنين، من استلام حقل الشرارة النفطي وجميع المؤسسات الحكومية وتأمينها بعد استلامه من المجلس الأعلى للطوارق.

هذا واستطاعت القوات المسلحة الضغط على المعارضة التشادية المتمردة وأجبرتها على الفرار إلى خارج الحدود الليبية باتجاه تشاد، حيث تعرضت قواتها لعملية قصف جوي في شمال البلاد من قبل الطيران الفرنسي وبالتعاون مع الحكومة في انجامينا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية