بريطانيا تلتفت لاحتياجات بنغازي

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع سفير بريطانيا في ليبيا فرانك بيكر، الدعم الذي من المُمكن أن تقدمه بريطانيا للقطاعات الخدمية في بنغازي.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير البريطاني لدى ليبيا إلى مدينة بنغازي، للاطلاع على أوضاع القطاعات الخدمية بالمدينة.

وبحث بيكر مع بوجواري أوضاع قطاعات الأمن والتعليم والصحة، وآليات دعم بلاده لهذه القطاعات.

وأكد فران خلال الزيارة على مُساندة بلاده للمشاريع التي يُشرف على تنفيذها صندوق الأمم المُتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا.

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