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بريطانيا تلتفت لاحتياجات بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع سفير بريطانيا في ليبيا فرانك بيكر، الدعم الذي من المُمكن أن تقدمه بريطانيا للقطاعات الخدمية في بنغازي.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير البريطاني لدى ليبيا إلى مدينة بنغازي، للاطلاع على أوضاع القطاعات الخدمية بالمدينة.

وبحث بيكر مع بوجواري أوضاع قطاعات الأمن والتعليم والصحة، وآليات دعم بلاده لهذه القطاعات.

وأكد فران خلال الزيارة على مُساندة بلاده للمشاريع التي يُشرف على تنفيذها صندوق الأمم المُتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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