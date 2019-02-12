سفير ليبيا في الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده لدى رئيس المجلس الأوروبي

المتوسط:

قدم السفير “حافظ قدور” اليوم الثلاثاء، ببروكسل، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سفيرًا لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي .

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن سعادته بتعيين سفير لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي وعبّر عن استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي .

من جانبه، عبّر السفير حافظ قدور عن امتنانه للدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، آملا أن يتم العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي .

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