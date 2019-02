” داخلية الوفاق” تناقش الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي التابع لـ” الأمم المتحدة”

المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمشرف العام علي تسيير بنود الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العميد خالد مازن اجتماعا مع مدير المشروع المشترك وخبراء قسم الشرطة والأمن ببعثة الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة المركزية الفنية المكلفة.

وناقش الاجتماع العديد من النقاط الخاصة ببنود الاتفاق المشترك, و تم التوصل إلى جملة من التوصيات العملية الداعمة لتنفيذ بنود ومخرجات هذا المشروع.

