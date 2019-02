المتوسط:

أستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني ظهر اليوم الثلاثاء سفير دولة هولندا لدى ليبيا.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في ما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي يعاني منها المهاجرين.

