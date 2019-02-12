الداخلية تصدر تعليماتها بتسهيل عمل الصحفيين المعتمدين

أكد رئيس مكتب

الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم محمد أبو عبد الله، الثلاثاء، صدور تعليمات

وزير الداخلية لكافة أجهزتها بتسهيل إجراءات المراسلين والصحفيين، وعدم التعرض لهم

أثناء القيام بعملهم، وتقديم المساعدة لهم.

وشدد أبو عبد الله

على ضرورة التعاون بين وسائل الإعلام ومكاتب الإعلام بالوزارات للحصول على

المعلومة الصحيحة بعيدا عن الغموض والتضليل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وكان مراسلو وكالات

وصحف وقنوات معتمدة في ليبيا قد اجتمعوا في مقر مجلس الوزراء بطرابلس بالمستشار

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حسن الهوني، والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس محمد

السلاك، وممثلين عن وزارة الداخلية.

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