قبيلة المجابرة تجدد دعمها الكامل للجيش في إعادة هيبة وسيادة الدولة

جدد مجلس أعيان قبيلة المجابرة بمدينة جالو، والأجهزة العسكرية والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، جددوا دعمهم الكامل للجيش الليبي، في فرض الأمن، وتحرير الجنوب من العصابات التشادية والإرهابية، وتحرير كامل التراب الليبي، وإعادة هيبة وسيادة الدولة.

وفي بيان أصدروه أمس، باركوا فيه الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بقيادة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مؤكدين أن هذه الحرب المقدسة هدفها حماية التراب الليبي من الانتهاكات، وحماية الليبيين من العصابات الإجرامية والحرابة، وصون المواطن والوطن.

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